بعد غيبوبة دامت أياماً.. وفاة الصحفي السوداني الشاب محمد الخاتم في القاهرة

القاهرة: محاسن أحمد عبد الله

توفي اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة الصحفي السوداني الشاب، محمد الخاتم، بعد معاناة شديدة مع المرض أدت لدخوله في حالة غيبوبة بالمستشفى امتدت لأربعة أيام قبل أن يسلم الروح لبارئها.

امتدت معاناة الصحفي محمد الخاتم مع المرض ما بعد الحرب القائمة في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث ظل محاصراً وأسرته في الخرطوم لعدم تمكنهم من وجود وسيلة لمغادرتها، فبدأ وضعه الصحي يتدهور لعدم وجود العلاج والعناية الصحية بعد خروج أغلب المستشفيات عن الخدمة، فهو يعاني منذ سنوات طويلة من مرض فقر الدم.

لكن بعد معاناة ومشقة شديدة، استطاعت الأسرة مغادرة الخرطوم إلى القاهرة ومنها مُباشرةً ذهبوا به إلى مستشفى (حمد).

نعته نقابة الصحفيين السودانيين وعدد كبير من زملائه الإعلاميين، مُعدِّدين صفاته الطيبة وحُسن خصاله وطِيب معشره وصبره الشديد على المرض.

يُذكر أنّ الصحفي الراحل “محمد الخاتم” كان عضواً بنقابة الصحفيين السودانيين، عمل محرراً بصحيفة (الجريدة)، قبل أن ينتقل للعمل بصحيفة (اليوم التالي).

جعله الله في عليين وألهم أهله وصحبه الصبر الجميل.