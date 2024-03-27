كباشي: المتمردون في أسوأ حالاتهم واكتمال الترتيبات لحسم معركة ود مدني

الخرطوم: السوداني

وصل مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق شمس الدين كباشي اليوم إلى المنطقة العسكرية الشرقية بالقضارف.

وقال: إن “المتمردين في أسوأ حالاتهم لا تسمعون ادعاءاتهم وكذبهم بقيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة لرفع الروح المعنوية المنهارة لقواتهم المتمردة”.

وقال لدى مخاطبته ضباط وجنود المنطقة اليوم الأربعاء، إنّ زيارته لتفقد القوات وإكمال الترتيبات النهائية لحسم معركة ود مدني وكل المناطق في السودان التي دنّسها متمردو الدعم السريع، مشيراً إلى أنه اطمأن على جاهزية المنطقة العسكرية الشرقية لتحرير ود مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة.

وقال كباشي: “نطمئن الشعب السوداني بأن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والمتقاعدين من الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة النظامية والمستنفرين ورجال المقاومة الشعبية وكل أبناء السودان المخلصين على أكمل استعداد لحسم المليشيا المتمردة”.

وأكد أن المعركة ضد الشعب السوداني ومعركة كرامة شعب بأكمله، لذلك نحن شركاء جميعاً لدحر هذا التمرد.

وشكر الشعب السوداني لصبرهم وتحمُّلهم لهذه الظروف السيئة من نزوح ووضع اقتصادي، لكن كان لا بد من مواجهة ومقاومة ودحر تمرد مليشيا الدعم السريع، وتابع: “قريباً سنُطهِّر هذه البلاد من هؤلاء المجرمين ويعود السودان للأفضل”.