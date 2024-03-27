مدير جهاز المخابرات العامة: الأيام القليلة المقبلة ستشهد زلزلة أركان المليشيا.. واكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لتحرير ود مدني                   

أم درمان: السوداني

أعلن المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل، أن الأيام القليلةالمقبلة ستشهد زلزلة أركان مليشيا الدعم السريع الإرهابية وتمردها الغاشم، مؤكداً اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لتحرير مدينة ود مدني من دنس التمرد.

وأشاد الفريق مفضل خلال مخاطبته “متحرك أسود العرين” الذي تُسيِّره هيئة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابعة لجهاز المخابرات العامة من قاعدة جبل سركاب العسكرية بأم درمان، أشاد بجهود اللواء أمن عباس الليبب ووقوفه إلى جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في بدايات التمرد ونجاحهم في امتصاص الصدمة الأولى.

وقال مفضل بحسب ما أورده إعلام الجهاز: “مليشيا الدعم السريع جلبت المرتزقة من كل حدب وصوب، ومارست عمليات القتل والاغتصاب والنهب والسرقة، لذلك معركة تطهير السودان من مليشيا الدعم السريع ستستمر حتى تصل كل شبر من أرض السودان”.