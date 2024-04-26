(السوداني) تنعي وزير الدفاع الأسبق اللواء عثمان عبد الله محمد

متابعات: السوداني

غيب الموت اليوم، اللواء عثمان عبد الله محمد، وزير الدفاع الأسبق في الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة أبريل.

عُرف الراحل بالشجاعة والصدق والتفاني وحب الوطن، وكان له دور تاريخي في أعقاب انتفاضة الشعب أبريل 1985، حيث كان من أصحاب الرأي بضرورة انحياز الجيش للشعب. وكتب بيان انحياز الجيش للشعب الذي قرأه المشير الراحل عبد الرحمن سوار الذهب. ولعب دوراً كبيراً في الاتفاق مع القوى السياسية على ميثاق وطني لا تتجاوز الفترة الانتقالية فيه عاماً واحداً.

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