كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أطلقت الفنانة السودانية، ندى القلعة، أغنية جديدة من كلمات الشاعرة زوبة طاشين بعنوان (دبل ليه).

وكانت القلعة أطلقت في اليومين الماضيين أغنية جديدة بعنوان (الانصرافي) التي أثارت الجدل على مواقع التواصل ما بين مهاجم ومدافع.

مطلع من أبيات أغنية (دبل ليه) وهي مستقاة من (التريند) الذي أطلقه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول البرهان، عند زيارته الأخيرة الى أم درمان، وهو يوجه القوات (بتدبيل) القصف عبر المسيرات على تجمعات مليشيا الدعم السريع:

دبل ليه البلا ياخده

فش مغستي أنا فيه

يا جيشنا دبل ليه

بالدوشكة عمر ليه

النهب القصاير دبل ليه

واغتصب الحراير

تعال من فوقو طاير

يا جيشنا دبل ليه

الجهل الجماعة

الدخل الإذاعة دبل ليه

ما اتهنى في رتاعة

وروه شغلنا حي

دبل ليه يا (الكاهن) دبل ليه

دبل ليه جوّه القيادة

دبل ليه وروه السيادة

في الشجرة سلِّم ليه