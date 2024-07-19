الموسيقي باهي التوم يلبي نداء الجيش بأرض المعسكرات بأم درمان

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

لبى الموسيقي عازف الإيقاع رقيب أول، باهي التوم، النداء للالتحاق بوحدته التي ينتمي لها التوجيه والمناشط بالشرطة، وذهب إلى أرض المعسكرات بمدينة أم درمان، وأعلن تعاونه مع كافة الوحدات العسكرية.

وقال باهي التوم لـ(السوداني): “لقد استجبت لتلبية نداء الواجب والوطن، فهو واجبٌ قومي ووطني بعيد عن أي شئ، الآن لا صوت يعلو فوق صوت الوطن”.

الجدير ذكره أن الموسيقي باهي التوم يحمل رتبة رقيب أول، ينتمي لوحدة التوجيه والمناشط للشرطة بوزارة الداخلية.

كما يوجد الآن بأرض المعركة بأمدرمان عدد من الموسيقيين السودانيين، من بينهم عازف الجيتار بخاري وعازف الإيقاع “نهرو” ومجدي “فلوت” وعوض الله وآخـرون.