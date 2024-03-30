بعد سيطرة الجيش عليها.. رفع الأذان في عدد من مساجد أم درمان القديمة

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

تعالت الأصوات برفع الأذان من داخل عدد من المساجد بمنطقة أم درمان القديمة بعد سيطرة الجيش السوداني عليها.

أبرز المساجد التي رفع فيها الأذان وأُقيمت فيها صلاة الجمعة بحي (أب روف) مسجد (عوض مجذوب)، كذلك مسجد الشيخ الفاتح قريب الله والسواراب بـ(ود نوباوي) و(ود البنا) ومسجد شيخ الصادق بشارع الدومة.

كذلك تَـمّ رفع الأذان من داخل مسجد الشيخ مرزوق بحي (العمدة) ومسجد ودارو بحي السيد مكي.

الجدير ذكره أنّ عدداً من سكان أم درمان القديمة لم يغادرونها، فيما عاد عددٌ كبيرٌ من النازحين في ولايات السودان المختلفة إلى منازلهم بعد هدوء الأوضاع نسبياً.