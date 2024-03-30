ندى القلعة تطلق مبادرة (نساء السودان) لإعادة بناء مستشفى الدايات بأم درمان

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

استجابت الفنانة السودانية، ندى القلعة لنداء والي ولاية الخرطوم الذي أطلقه لترميم وإعادة بناء مستشفى الدايات بأم درمان – أكبر مستشفى للنساء والتوليد في السودان، اتخدت منه المليشيا مقراً سكنياً لقادتها ومخزناً للسلاح – وذلك بإطلاقها مبادرة أسمتها (نساء السودان) برعايتها، تحت شعار (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).

ما يجدر ذكره أن الفنانة ندى القلعة كانت قد أطلقت قبل سنوات مبادرة لدرء المتضررين من كارثة السيول والفيضان بالسودان، كما ظلت تقدم مبادرتها السنوية بإعداد الحقيبة الرمضانية لدعم الأسر السودانية المتعففة.