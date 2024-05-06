البرهان يطلع أردوغان على تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق السلام  

متابعات: السوداني

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، بالقصر الرئاسي بأنقرة، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان. وتطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية التركية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

واطلع الفريق أول ركن البرهان، الرئيس التركي على تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً عُمق العلاقات الأزلية التي تربط بين السودان وتركيا، مشيراً إلى الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.