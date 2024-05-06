خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد يعزيان البرهان في وفاة نجله محمد

بورتسودان: السوداني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وفاة ابنه محمد.

وقال الملك سلمان في البرقية: “علمنا بنبأ وفاة ابنكم محمد – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء”.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

كذلك بعث ولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية مماثلة للبرهان، وقال: “تلقيت نبأ وفاة ابنكم محمد – رحمه الله – وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.