الفنان شريف الفحيل يطلق مبادرة لدعم الإعلامي بابكر صديق في مرضه

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

أطلق الفنان السوداني المُقيم بكندا، شريف الفحيل، مناشدة لسداد تكاليف علاج الإعلامي مقدم البرنامج الأشهر (نجوم الغد) بابكر صديق، الذي أجريت له عملية بالقلب لم يستطع سداد تكاليفها المالية العالية.

وقال الفحيل في مناشدته: “لقد ترك النزاع في السودان أثره على الجميع وكان أستاذنا بابكر صديق من الأشد تأثراً، واجه تحديات صحية كبيرة، استطاع تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب بشكل عاجل وكانت العملية ناجحة، لكنها تركته وعائلته أمام ديون طبية كبيرة، نطلب دعمكم أي مساهمة منكم يخفف بشكل كبير من عبئهم المالي”.

الجدير ذكره أن الإعلامي بابكر صديق صاحب برنامج (أصوات وأنامل) الذي كان يُبث قبل سنوات طويلة على تلفزيون السودان، كما أنه قدم عدداً كبيراً من الأصوات الغنائية للساحة الفنية قبل سنوات عبر برنامجه التلفزيوني الأشهر (نجوم الغد)، أبرزهم شريف الفحيل، حرم النور، أفراح عصام، فهيمة عبد الله، ميادة قمر الدين وشذى عبد الله.