وفاة ريحانة تكايا بحري عمر علي منور

أم درمان: السوداني

غيب الموت اليوم، الشاب عمر علي منور (ود شعبية)؛ مسؤول متابعة المطابخ بغرف طوارئ مدينة بحري، إثر علة ألمّت به.

ويُعد عمر عراب تكايا بحري؛ التي نشأت بعد الحرب، إذ كان هو أول من قام بتوزيع الوجبات على سكان منطقة الشعبية، ومن ثَمّ شرع في تعميم الفكرة على عموم منطقة بحري.

رحل عمر عن الحياة الدنيا، بسبب مضاعفات صحية، ناتجة عن شرب المياه غير الصحية، بسب الحرب وانقطاع المياه بعد تدمير مليشيا الدعم السريع لمحطات المياه.

ونجح الراحل في تأسيس 8 مطابخ – تكايا في منطقة الشعبية، وظل يعمل بجد لتوفير المواد الغذائية للتكايا، وتعرّض للعديد من المصاعب والخطر في ظل سعيه نحو توفير اللقمة لضحايا الحرب، حتى منتصف شهر رمضان المبارك، حيث نجح في جلب كل لوازم المطابخ الشهرية، كما قام بتوزيع الإعانات وتوفير مياه الشرب لسكان المنطقة.

رئيس التحرير وأسرة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وذويه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)