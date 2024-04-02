المبعوث الأمريكي الخاص يزور معسكر اللاجئين السودانيين بتشاد

الخرطوم: السوداني

حث المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريللو من معسكرات السودانيين شرقي تشاد الدول والأفراد للتبرع لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للسودانيين اللاجئين في شرقي تشاد.

وأعرب عن تقديره للعاملين في الحقل الإنساني الذين يعملون على إنقاذ اللاجئين والنازحين السودانيين، وقال إنهم يعملون في ظروف شديدة الصعوبة.

وطالب المبعوث الأمريكي طرفي الصراع بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود وعلى خطوط النار “الآن”.

وقال إن الأوضاع الصحية للفارين من النزاع في دارفور إلى تشاد سيئة جدا مشيرا إلى وجود علامات سوء تغذية شديدة على الواصلين الجدد للمعسكرات.

وشدد على ضرورة أن لا يستخدم الجوع كسلاح في النزاع الدائر في السودان.