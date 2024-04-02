لجنة أمن نهر النيل: هجوم غادر بطائرة مُسيّرة على مصلين خلف عدداً من الشهداء والجرحى

عطبرة: السوداني

قالت لجنة أمن ولاية نهر النيل، في أول تعليق رسمي حول الانفجار الذي هز مدينة عطبرة عقب أذان المغرب، إنّ جموع من المصلين تعرضوا لهجوم غادر بطائرة مُسيّرة أثناء أدائهم لصلاة المغرب بعد تناول وجبة الإفطار الرمضانية بمدينة عطبرة.

واستهدفت مُسيّرة، مأدبة إفطار رمضاني أقامته كتيبة البراء بن مالك اليوم بمدينة عطبرة، أوقع العشرات من القتلى والجرحى.

وأضافت اللجنة في بيان مقتضب اطلعت عليه (السوداني)، إن الهجوم خلف عدداً من الشهداء والجرحى تم إسعافهم لتلقي العلاج، لافتاً إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل حال اكتمال التحريات.