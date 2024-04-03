والي الخرطوم يعرب عن تقديره لمنظمة أطباء بلا حدود الهولندية لدعمها المستشفيات خلال الحرب

أم درمان: السوداني

أعرب والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عن تقديره لنشاط منظمة أطباء بلا حدود الهولندية، والدعم الذي قدّمته لمستشفيات الولاية خلال فترة الحرب ودعمها للمرضى والكوادر العاملة في مستشفيات النو والسعودي والبلك.

والتقى والي الخرطوم بمدير منظمة بلا حدود الهولندية، وقال مدير المنظمة: “لدينا فريق مؤهل أغلبهم سودانيون يعملون بتعاون وتنسيق تام مع مستشفيات الولاية المختارة”، مؤكداً استعدادهم للعمل بالمستشفيات في المواقع التي لا توجد فيها اشتباكات.

وأمّن اللقاء على تجديد بروتوكول استمرار عمل المنظمة مع وزارة الصحة في المستشفيات المتفق عليها، كما أمّـن اللقاء على تمكين المنظمة من القيام بمهامها في الولاية.