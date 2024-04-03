برنامج الأغذية العالمي يلوح بقطع المساعدات الغذائية عن مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين في تشاد

متابعات: السوداني

لوُح برنامج الأغذية العالمي بقطع المساعدات الغذائية عن مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين في تشاد ـــ في حال لم ترد أموال جديدة لتمويل عملياته، واضاف انه “سيُضطر إلى ذلك”.

وقالت الامم المتحدة انها تحصلت على 5℅ فقط من نداء اطلقته مؤخرا لجمع 4 مليار دولار

لتغطية إحتياجات نصف سكان السودان ـــ نحو25 مليون سودانى، نتيجة إستمرار حرب ابريل.

وحثت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول زيادة التمويل بشكل عاجل لضحايا الحرب في السودان.

ووصفت السفيرة ليندا، وفقا لوزارة الخارجية الامريكية، ضعف التمويل بانه “غير مقبول”، لافتة إلى ان بلادها أكبر دولة مانحة منفردة لدعم الجهد الدولي لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان، وزادت: “ينبغي على الدول الأخرى زيادة التمويل بشكل عاجل”.

واستولت قوات الدعم السريع على شاحنات مساعدات إنسانية تتبع لمنظمة اليونسيف كانت في طريقها إلى الفاشر من معبر الدبة في الولاية الشمالية ضمن ثمانية منافذ برية وجوية حددتها الحكومة لإدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في جميع ولايات السودان.