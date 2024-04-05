إدارة الجوازات تقترب من إنتاج أكثر من مليون جواز إلكتروني

متابعات: السوداني

أعلن العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أنّ الإدارة العامة للجوازات والهجرة أكملت إجراءات 893 ألف جواز سفر عبر مراكز التقديم المنتشرة بالداخل وخارج السودان في السفارات والقنصليات.

وأضاف أنّ هذا الإنجاز قد تحقّق بناءً على مجهودات جبّـارة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة التي قامت بتهيئة بيئة العمل ورفع قُـدرات العاملين وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين، بالإضافة للانتشار الواسع عبر المراكز الثابتة والوحدات الجائلة، مشيراً إلى الأداء المتميز للجوازات في المطار والموانيء في إكمال الإجراءات الهجرية للمسافرين والقادمين.