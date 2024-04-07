بعد أن أعلن إفلاسه.. تفاعلٌ كبيرٌ مع الفنان أشرف البليك

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

قدم الفنان السوداني، أشرف البليك، المقيم بأم درمان منطقة كرري، صوت شكر وتقدير لكل من وقف معه بدعمه مادياً ومعنوياً بعد أن أعلن إفلاسه بسبب الحرب وتوقف كل مصادر دخله.

وقال البليك لـ(السوداني): “كل الشكر والتقدير لكل من دعمني مادياً في محنتي ومن واساني برفع الروح المعنوية، ما حدث من تفاعل مع مشكلتي يدل على معدن الشعب الطيِّب في الأزمات وأن الدنيا مازالت بخير”.

ما يجدر ذكره أنَّ عدداً كبيراً ممن تابعوا منشور الفنان والخبر الذي أوردته (السوداني) على لسانه سارعوا لدعمه بمد يد العون والمساعدة عبر حسابه البنكي الشخصي.