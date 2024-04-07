اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تُدين مجزرة قرية أم عضام التي ارتكبتها قوات الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بِشدّة، المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية أم عضام – محلية الحصاحيصا، وأسفر هذا العمل البربري عن استشهاد ما لا يقل عن 28 من أبناء القرية الأبرياء، وإصابة أكثر من 240 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال بيان للجنة: إن “قوات الدعم السريع وبأسلحة ثقيلة وخفيفة، لم تكتفِ بمحاصرة القرية، بل هاجمتها بعنف شديد، مطلقة النار بشكل عشوائي وكثيف على السكان العُـزّل، مما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا”.

وأكد البيان أن هناك عدداً من القتلى والجرحى في القرية لم يتم رصدهم نسبةً لتعذر وصولهم الى المرافق الصحية ولصعوبات الرصد وسط الرصاص وانقطاع خدمة الاتصالات وحالة الهلع والنزوح التي عاشتها القرية، مشيراً إلى تكدس من استطاعوا الخروج من هذه المجزرة من المصابين في مستشفى المناقل التعليمي، حيث تمّ منعهم من الوصول إلى مستشفى الحصاحيصا التعليمي.

وتابع البيان: “لم تتوقّف جرائم هذه القوات عند هذا الحد، بل تعدّته إلى استباحة القرية بالكامل، وممارسة أعمال النهب والسلب والاختطاف، واعتدت في نفس اليوم على قرية الفقراء بمحلية الحصاحيصا، حيث صار الاعتداء على القرى فعلاً يومياً يسقط الشهداء والجرحى ويُروِّع المدنيين ويسلبهم أرواحهم وإمنهم وممتلكاتهم ويهين كرامتهم”.

وطالب البيان، المُجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والعمل على مُحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.