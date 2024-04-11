مليشيا الدعم السريع تستبيح 3 قري وتقتل 6 مواطنين

متابعات: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا إن مليشيا الدعم السريع استباحت قرية أبو عدارة لثلاثة أيام متتالية وهجرت سكانها قسراً، في وقت واصلت فيه المليشيا الاعتداء على قرى ومناطق جديدة وممارسة انتهاكات جسيمة في 3 قري وقتلت 6 مواطنين.

وأشار بيان للجان المقاومة إلى أن مليشيا الدعم السريع لازالت تنتهك المواطنين بقرية أبو عدارة لليوم الثالث على التوالي، وتقوم بضربهم وإخراجهم من منازاهم تحت تهديد السلاح، ما أضطر أغلب السكان للإتجاه نحو الحواشات “يفترشون الأرض ويلتحفون السماء”.

وقالت إن المليشيا بعد هجومها بالأمس على قرية (نايل) وتهجير أهلها بالكامل والذين نزحوا إلى قرية (الكبر) باشرت اليوم حملتها المنظمة واقتحمت قرية (الكبر). وذكرت أن المليشيا حاصرت قرية نايل بقوة قوامها تقارب الـ300 فرداً وأعداد من العربات القتالية والمواتر.

وأشارت الى أنباء عن احتجاز بعض الأسرى من أجل السيارات والأموال، إضافة لمنع المواطنين من إسعاف المصابين والجرحى.

وأكدت سقوط 5 شهداء هم (أسامة إسماعيل المبارك- محمد يوسف “جنى غزال”- أحمد محمد خوجلي- ⁠محجوب مصطفى و⁠ياسر ود الخواجة) فيما لم يتم حصر عدد الجرحى.

وقال البيان إن، المليشيا هاجمت أمس قرية ود السيد- جنوب غرب الحصاحيصا بأكثر من 60 موتر بغرض النهب والسرقة، وتمت سرقة كل المحلات التجارية والأموال والمركبات والبضائع وحتى المركز الصحي بأدواته وأدويته، كما قامت القوة أيضاً بسرقة ألواح الطاقة الشمسية من محطة توليد المياه.

وقالت إن الهجمة أدت إلى استشهاد المواطن أبو عبيدة عبد الرحيم محمد (ود الكاس) وإصابة أربعة مواطنين، وتم إخلاء أهل القرية بالقوة.