مولانا حيدر التوم يكتب: مريخنا العظيم.. لجنة العضوية والمظالم تحت الخدمة وتنتظر الضوء الأخضر 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

أتقدّم لجميع أعضاء النادي، وللسادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة نادي المريخ العظيم، وللسادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى الموقرين، والإخوة رؤساء وأعضاء اللجان العدلية المنتخبة، والسادة رموز وأقطاب النادي المحترمين.

أتقدم نيابةً عن إخوتي ومنسوبي لجنة العضوية بنادي المريخ الرياضي، بالتهنئة بعيد الفطر المبارك، وإن شاء الله من عواده أنتم وأسركم الكريمة، تتمتّعون بعفو الله وعافيته والمعافاة.

وتمتد تهانينا لبواسل قواتنا المسلحة وأبناء وبنات شعبنا الأوفياء في ميادين الكرامة وواجب الأوطان، وهم يقرنون الليل بالنهار مُرابطين في الثغور، سعياً لبقاء سوداننا، وتحصيناً لمكتسباته واستمراريته. ونسأل الله تعالى أن يحفظهم بحفظه المتين، ويرحم شهداءنا الميامين.

ونسأله أن يكلل الجهود بسلام دائم، ودولة مستقرة آمنة.

وننتهز هذه المناسبة، لننقل لكم استعداد لجنتكم – لجنة العضوية- للإسهام في تحسين اقتصاديات النادي، لقيادة حملة كُبرى للعضوية بالخارج والداخل، (وفي انتظار مجلس الإدارة لإعلان بداية عمل اللجنة حسب ما ينص نظام النادي).

فالمريخ مثله وبلادنا السودان، يحتاج لتضافر الجهود لإعادة إعماره وتنميته من جديد.

وبوحدتنا (تحتنا الظلمة تتهاوى، نخت الفجر طاقية، وتطلع شمسنا المقهورة، بخط الشعب ممهورة، ونخلي الدنيا مبهورة).

وحنبنيهو، البنحلم بيهو يوماتي، وطن شامخ، (نادي عاتي)، مالك زمام أمره، ومتوهج لهب جمراتو، وطن غالي، (مريخ عالي).

ودمتم،،،

* رئيس لجنة العضوية والمظالم.. ع/ اللجنة