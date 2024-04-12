الموت يغيب الصحفي الأديب صديق الحلو

بورتسودان: السوداني

توفي اليوم بمدينة كوستي، الصحفي والأديب والقاص الكبير، صديق الحلو، عن عمر يناهز الـ(70) عاماً.

عمل الراحل بالعديد من الصحف، كان بحراً من الثقافة تظلله سحب الآداب. أشرف على عددٍ من الملفات الثقافية في الصحف والإذاعة. كتب مئات القصص وترجم العديد منها إلى الفرنسية والإنجليزية. وله عشرات الروايات والكتب، منها (امرأة من الزمن الماضي، الفصول غصة في الحلق، زمن عامر الجعفري، دروب وعرة، أيام الشدو الأخيرة وأيام الثورة السودانية).

رئيس التحرير وأسرة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وصحبه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)