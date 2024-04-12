الصحة العالمية: الأزمة في السودان تتفاقم مع استمرار القيود على المساعدات الإنسانية

الخرطوم: السوداني

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنّ الأزمة في السودان قد تتفاقم في الأشهر المقبلة مع استمرار القيود على توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير “الوقت ينفد، دون وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق ستتفاقم أزمة السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها”.

وأضاف: “لا نرى سوى النذر اليسير من الأزمة الحقيقية والموقف قد يكون أكثر تردياً من ذلك بكثير”.

وقال ليندماير إن 15 مليوناً بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وإن أمراضاً مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك تنتشر.

وقال إن الإمدادات الطبية المتاحة في البلاد تقدر بنحو 25 بالمئة من الاحتياجات، وإن 70 إلى 80 بالمئة من المرافق الصحية السودانية لا تعمل بسبب الصراع.

وقال ليندماير “في بعض الولايات مثل دارفور، لم تصل إمدادات طبية خلال العام المنقضي”.

وأضاف أنّ تفشي الأمراض يتزايد مع تعطل خدمات الصحة العامة ومنها التطعيمات.