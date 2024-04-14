إيران: إذا ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أشد بكثير

متابعات: السوداني

أعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة؛ أن العمل العسكري الذي قامت به ايران ضد الكيان الصهيوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ فيما يتعلق بالدفاع المشروع ردا على عدوان الكيان على القنصلية الايرانية في دمشق.

وقالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة: “إن العمل العسكري الإيراني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدفاع المشروع رداً على عدوان الكيان الصهيوني على منشآتنا الدبلوماسية في دمشق. يمكن اعتبار الأمر بانه بلغ نتيجته”.

وأضافت: “لكن إذا ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أشد بكثير.. هذا صراع بين إيران والكيان الإسرائيلي المارق، ويجب على أميركا أن تبتعد عنه”.