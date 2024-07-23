عاجل: أمريكا تطلق مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في السودان ويترأس المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي.. والسعودية وسويسرا تستضيفان المباحثات

متابعات: السوداني

تطلق إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان – أحد أكثر الصراعات دموية في العالم – من خلال محادثات سلام تنطلق منتصف أغسطس القادم، بعد أشهر من المفاوضات خلف الكواليس، وفقًا لخمسة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر.

وقالت مجلة، فورين بوليسي الأمريكية، ان سويسرا والمملكة العربية السعودية ستستضيفان المحادثات رفيعة المستوى الشهر المقبل. وسيترأس المباحثات المرتقبة، حال موافقة الأطراف، كل من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، وسفيرة أمريكا في نيويورك، ليندا توماس.

وكشفت فورين بوليسي، انه سيتم دعوة قوى ومؤسسات إقليمية أخرى لها مصالح في الصراع، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة لمراقبة المباحثات.

على صعيد متصل سيطلع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، الكونغرس الأسبوع الجاري بخطط المفاوضات. حيث سيشارك بيرييلو في إقناع كبار المفاوضين من كلا جانبي الصراع بحضور المحادثات.