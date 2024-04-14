الفنان أحمد فتح الله (البندول) يثير ضجة واسعة بعد أدائه أنشودة (براؤون)

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أثار الفنان السوداني أحمد فتح الشهير بـ(البندول)، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لترديده بإحدى المناسبات أنشودة (براؤون)، التي تعد شعار كتيبة الإسلاميين؛ البراء بن مالك التي يقودها المصباح أبو زيد.

جاءت ردة الفعل ما بين مؤيد بأنه من حقه يدعم من يشاء، وما بين معارض بأنه لا بديل للجيش؛ وإن البراء مجرد كتيبة وإن كان هناك دعمٌ من المفترض أن يكون للجيش القومي، والبعض الآخر يرى أن الفنان يجب أن يدعو للسلام وليس الحرب. وآخرون قالوا إن العديد من أقارب الفنان ينتمون للإسلاميين.

مطلع من الأبيات التي رددها الفنان (البندول):

براؤون يا رسول الله

نبذل الأرواح في سبيل الله

بالمسيرات براؤون بالمجنزرات والمدرعات

نضرب الخونة يمشوا لي الله