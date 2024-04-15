في ذمة الله الحاجة/ علوية أحمد علي

انتقلت مساء أمس إلى جوار ربها راضيةً مرضيةً بمدينة القاهرة، الحاجة/ علوية أحمد علي، بعد صراع طويل مع المرض.. الراحلة زوجة السيد الفاتح محمود حمد نصر، ووالدة كل من (عباس، وليد وياسر)،

هذا وستتم الصلاة على المرحومة اليوم الساعة 12:30 ظهراً بمسجد المصطفى بالتجمع الأول خلف أكاديمية الشرطة، وستتم مُوَارَاتها الثرى بمقابر بلبيس على طريق الإسماعيلية الساعة 1:30 ظهراً.

ستتحرك حافلات لنقل جموع المشيعين من المسجد إلى المقابر عقب صلاة الجنازة مباشرةً.

اللهم تغمدها بواسع رحمتك، وأسكنها فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم زوجها وأولادها وبناتها وأحفادها وصحباتها الصبر الجميل.

والعزاء موصول من رئيس التحرير الأستاذ عطاف محمد مختار لأسرتيها الصغيرة والكبيرة الممتدتين.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)