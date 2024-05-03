بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

ينعي ناشر صحيفة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير، عند الله تعالى

الشاب المرحوم/ محمد عبد الفتاح البرهان

الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم بالعاصمة التركية أنقرة، إثر تعرضه لحادث مروري مطلع مارس الماضي.

والعزاء موصول لوالده رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولأسرتيه الصغيرة والكبيرة الممتدة.

اللهم أرحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)