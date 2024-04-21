بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

شكر وعرفان من أهل المرحومة الحاجة/ علوية أحمد علي

آل الدكتور محمود حمد نصر

آل أحمد علي محمد

آل الضرير وآل البشير والطيب الريح

آل عبد السلام التازي

آل الشيخ قيلي محمد الريح السنهوري

آل حامد عمر كروم

آل عمر الفاروق مكي

آل عبد الله السنهوري

آل الدكتور محمد إسماعيل منوفلا

آل أزهري شمو

آل محمد مختار طه

ينعون عند الله تعالى

الحاجة/ علوية أحمد علي

التي انتقلت إلى جوار ربها راضيةً مرضيةً بمدينة القاهرة، يوم الأحد 14 أبريل 2024م.

ويتقدمون بجزيل الشكر والعرفان، لكل من واساهم في مصابهم من الأهل والأحباب والأصدقاء والمعارف بالمشاركة في مراسم الدفن أو الحضور إلى سرادق العزاء، أو الاتصال عبر الهاتف أو الرسائل، أو الرثاء على منصات التواصل الاجتماعي، الشيء الذي خفّف كثيراً من مصيبتهم في الفقد الجلل.

ويخصون بالشكر، الأهل والأصدقاء بالقاهرة والمدينة المنورة وجدة والرياض والخبر، والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيرلندا وأمريكا وإنجلترا ونيجيريا. والأهل والجيران بحي الملازمين وود أرو وبيت المال وبحري وحلة حمد وحلة خوجلي وكوبر وجزيرة توتي ورفاعه وسوق أم درمان والموظفين والعاملين في بنك البركة والأطباء والعاملين في مستشفى الحرم النبوي بالمدينة المنورة، وشكر خاص جداً لمنظمة تكافل بإنجلترا، ولخريجي جامعات المغرب. وشيوخ حلقات التلاوة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. سائلين الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء ويفتح لهم فتحاً مبيناً.

اللهم أغفر للحاجة علوية، وأرحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نُزلها ووسِّع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقِّها من الخطايا والذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأجعل مرضها كفارة لها من كل سُوء. اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها وأدخلها الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأعذها من عذاب النار، اللهم قها فتنة القبر وعذابه، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، اللهم أنت ربها وأنت خالقها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها، اللهم أنها نزلت بك وأنت خير منزول به وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها وهي الفقيرة إلى رحمتك وقد جئناك راغبين إليك طالبين لها الرحمة والمغفرة، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم لاقها برحمتك ورضائك، اللهم جاف الأرض عن جنبيها ولقها برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثها إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

وصل اللهم صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على نبيٍّ تنحلُّ به العقد وتنفرج به الكرب وتُقضى به الحوائج وتُنال به الرغائبُ وحسنُ الخواتيم ويُستسقَى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ)