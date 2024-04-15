مؤتمر باريس.. المانحون يتعهّدون بتقديم أكثر من ملياري يورو إلى السودان

متابعات: السوداني

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان المانحين تعهدوا بتقديم أكثر من ملياري يورو 2.13 مليار دولار، واعلن فى فاتحة اعمال مؤتمر تستضيفه فرنسا عن السودان ودول جواره، ان عن تبرع بلاده بمبلغ 110 مليون، وألمانيا بـ244 مليوناً، ومبلغ 350 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي،فيما تبرعت امريكا بمبلغ و138 مليون.

وطالب المشاركين فى اعمال المؤتمر في إعلان مشترك، الاثنين كل الأطراف الأجنبية بوقف تقديم الدعم المسلّح لطرفَي النزاع المستمر منذ عام في الدولة الإفريقية.

وحثوا الأطراف الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم بدون تحفظ لمبادرة سلام موحدة لصالح السودان السودان، فضلا عن دعوتهم الدول الاجنبية التى تدعم اطراف الحرب وقف مدهم بالسلاح.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في كلمة له خلال المؤتمر: “منذ عام، وجد السودانيون أنفسهم ضحايا حرب رهيبة لا تترك إلا الفوضى والمعاناة معتبراً أن السودانيين ضحايا النسيان واللامبالاة”. واضاف ان الهدف من الاجتماع كسر جدار الصمت المحيط بهذه الحرب، ودفع المجتمع الدولي إلى التحرك.