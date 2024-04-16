بعد غياب 4 سنوات.. الزمالك يهزم الأهلي (2-1) في الدوري المصري بأقدام التونسي سيف الجزيري 

القاهرة: السوداني

تمكن نادي الزمالك من هزيمة نده التاريخي الأهلي في مسابقة دوري نايل المصري، بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء أمس على إستاد القاهرة الدولي.

ونجح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الـ44 من عمر المبارك، إثر تمريرة متقنة من ناصر ماهر. ونجح لاعب الأهلي أحمد عبد القادر من إدراك التعادل في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 87 يضرب الجزيري من جديد شباك الأهلي في مقتل محرزاً هدفه الثاني، ليصبح أول محترف أجنبي يسجل هدفين في مواجهات القمة.

أهداف الجزيري حققت للقلعة البيضاء، فوزاً غائباً عن الفريق بلغت 21 مباراة على التوالي لم يعرف خلالها الزمالك الفوز على الفريق الأحمر، كما يعد أول فوز للفارس الأبيض على الأهلي في الدوري الممتاز منذ 4 سنوات. ويعد انتصار الزمالك على الأهلي، في مواجهة الأمس هو الفوز الـ28 بعد 126 قمة سابقة جمعت بين الكبيرين، كانت الأغلبية فيها للأهلي بنتيجة 49 انتصاراً، بينما كان التعادل حاضراً في 50 مواجهة.