لجان مقاومة الحصاحيصا: مليشيا الدعم السريع ترتكب انتهاكات واسعة بقرى ريفي طابت وتحتجز أطفالاً كرهائن

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إنّ مليشيا الدعم السريع كثفت هجماتها على ثلاث قرى بريفي طابت، ونفذت أعمال نهب واسعة طالت حتى المحاصيل الزراعيَّـة، في وقت احتجزت فيه الأطفال كرهائن للضغط على ذويهم.

وأوضحت اللجان في بيان اليوم الأربعاء أن الدعم السريع، هجمت عن طريق ٢٠ عربة مسلحة قرية أم مليحة وضربت وروّعت السكان بما في ذلك النساء، كما نُهِبَت القرية بالكامل.

وأشارت إلى أن القوات المُهاجمة توعّدت المواطنين بالقدوم مجدداً؛ مما أجبر أغلب سكان القرية إلى الخروج منها.

وأكدت لجان المقاومة أن الدعم السريع ترتكب هجمات متكررة بدأت بعد عيد الفطر.

وأوضحت أن هذه القوات هجمت على قرية الربيعية، ريفي طابت عن طريق 30 دراجة نارية سيارة نقل.

وأكد البيان، أن قوات الدعم السريع، مارست كل أنواع الانتهاكات تجاه المواطنين من سلب ونهب وتنكيل وجلد للشباب والنساء وكبار السن، وسرقة المحاصيل الزراعية واتخاذ الأطفال كرهائن للضغط على ذويهم؛ مما اضطر أغلب سكان القرية إلى النزوح والخروج من القرية حفاظاً على حياتهم.

وفي قرية حفير مكي التي تقع غرب الضريبية، قامت قوات الدعم السريع، الأحد، بالهجوم على القرية، ونهبت وسرقت كل الأموال والذهب والأشياء الثمينة، كما روّعت المواطنين؛ مما اضطرهم للنزوح إلى مدينة المناقل.