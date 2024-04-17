استمرار العمل في معالجة كسورات المياه وصيانة محطة بيت المال

كتبت: ابتهاج متوكل

قال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، محمد علي العجب، إنّ جهود الهيئة مستمرة لمعالجة كسورات المياه في عدد من محليات الولاية.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، أنّ الهيئة شرعت بالعمل لمعالجة الكسر في الخط الناقل للمياه أمام مقابر أحمد شرفي، لافتاً إلى استمرار عملية التأهيل في محطة مياه بيت المال، توطئةً لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تغذيها المحطة، مشيراً إلى وصول كميات كافية من مادة الكلور المُستخدمة في تعقيم المياه.