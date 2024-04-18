الطيران الحربي يُدمِّر إمدادات للدعم السريع في جنوب دارفور

الخرطوم: متابعات

شَـنّ الطيران الحربي فجر اليوم الخميس، هجوماً على ثلاثة مواقع عسكرية لقوات الدعم السريع بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، ما أوقع خسائر فادحة في الأرواح والآليات الحربية وشاحنات نقل إمداد.

وأبلغ مسؤولٌ عسكريٌّ بارزٌ، “سودان تربيون” أن “الطيران الحربي قصف وبشكل مكثف ثلاثة معسكرات في مدينة نيالا وهي دوماية في الغرب وكشلنقو جنوب شرق نيالا، بجانب معسكر شديدة شمال المدينة”، ونوه بأن المعسكرات تضم ما يزيد عن 6 آلاف مستنفر جمعهم القادة الأهليون المؤيدون لقوات الدعم السريع، وأشار إلى أن العملية حقّقت أهدافها بتفريق المستنفرين القبليين، علاوةً على تدمير مركبات عسكرية وشاحنات نقل إمداد كانت تخطط للوصول إلى مسارح العمليات في شمال دارفور وكردفان والخرطوم.

وقال مواطن في حي غرب الإذاعة بمدينة نيالا لـ”سودان تربيون”، إنهم ظلوا يسمعون أصوات الانفجارات القوية واشتعال النيران حتى صباح اليوم بعد مغادرة المقاتلة الحربية في عدد من المواقع المُستهدفة، ورجّح أن تكون الأصوات ناتجة عن انفجارات مخازن تحوي كميات كبيرة من الذخيرة.