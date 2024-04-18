لجان المقاومة الحصاحيصا: مليشيا الدعم السريع تمنع المزارعين من الحصاد

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إنّ مليشيا الدعم السريع منعت المزارعين في غرب الحصاحيصا وريفي طابت من الحصاد.

وأوضح بيان للجان مقاومة الحصاحيصا اليوم الخميس أن المليشيا تقوم بسرقة ونهب ممتلكات المزارعين والعمال، وتقوم بضربهم وإرهابهم، وتمنعهم أيضاً من حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية الأخرى، في سبيل تجويع وإفقار المواطنين وتهجيرهم قسرياً من مزارعهم وأرضهم التي يقتاتون ويعيشون عليها منذ الأزل.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الممارسات ستكون لها نتائج كارثية على مواطني الجزيرة، وتزيد وتسرع من خطر المجاعة الذي صار وشيكاً.

وأدان البيان هذه الممارسات التي تعتبر تهديداً مباشراً على الأمن الغذائي وحياة إنسان الجزيرة، ونناشد كافة المنظمات والجهات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى التدخل السريع والعاجل وإيصال المُساعدات الإنسانية لمواطني الجزيرة بأسرع ما يُمكن والإشراف على توزيعها لضمان وصولها.

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