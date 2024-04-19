مسؤول أمني لـ(السُّوداني): مقابر أحمد شرفي بأم درمان تفتح أبوابها اليوم أمام المواطنين لدفن موتاهم بكل أمنٍ ويُسرٍ

الصورة توضح دفن مئات المواطنين داخل حي بانت في أم درمان

أم درمان: السوداني

كَشفَ مسؤولَ رفيعٌ بلجنة أمن ولاية الخرطوم لـ(السُّوداني)، أنه اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، فتحت مقابر أحمد شرفي بمدينة أم درمان، أبوابها أمام المواطنين لدفن موتاهم بكل أمنٍ ويُسرٍ، بعد أن فرضت مليشيا الدعم السريع لقرابة العام حظراً بعدم دفن الموتى في المقابر، ما اضطر المُواطنين لدفن مئات الموتى في الميادين وأمام المنازل وفي بعض الأحيان داخلها، في وقتٍ لا زال العديد من الجثث لم يتم دفنها ملقية على الطرقات وداخل المنازل.

وأضاف المسؤول الأمني لـ(السُّوداني): “الآن تُجرى الاستعدادات لستر جميع الجثامين التي لم تُدفن، بالإضافة لنقل الجثامين التي تمّت مواراتها الثرى داخل المنازل والميادين إلى المقابر، بطريقة قانونية وشرعية إكراماً لحُرمة الموتى”.