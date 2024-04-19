إسرائيل تنفذ ضربة ضد إيران

السوداني: وكالات

قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، فجر الجمعة، في خطوة تهدد بإثارة المزيد من الصراع الدامي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات لكن مسؤولا إيرانيا قال لرويترز إن الانفجارات نجمت عن أنظمة الدفاع الجوي. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ثلاث طائرات مسيرة أُسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن بلاده ليس لديها خطة للرد على إسرائيل على الفور، بينما كان رد فعل وسائل الإعلام الرسمية على الهجوم فاترا في بادئ الأمر.

وقال مصدر مطلع على الوضع لرويترز إن الولايات المتحدة تلقت إخطارا قبل الهجوم الإسرائيلي، والذي جاء بعد أيام من شن إيران هجوما لم يسبق له مثيل على إسرائيل بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ تم اعتراض معظمها.

وضغطت واشنطن وقوى عالمية أخرى على إسرائيل لعدم الرد أو لضمان أن تكون أي ضربة انتقامية محدودة لمنع اشتعال صراع أوسع نطاقا بعد تصاعد العنف في الآونة الأخيرة بسبب غارة جوية على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في أول أبريل نيسان. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل في هذا الهجوم.

وشكك المسؤول الإيراني في مسؤولية إسرائيل عن هجوم يوم الجمعة. وقال شريطة عدم كشف هويته “لم نتأكد من المصدر الخارجي للواقعة، لم نتعرض لأي هجوم خارجي والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجوما”.

