البرهان يطلع مجلس الكنائس العالمي على جهود الحكومة لإحلال السلام في السودان

الخرطوم: السوداني

اطلع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم وفد مجلس الكنائس العالمي على جهود حكومة السودان من أجل إحلال السلام في السودان.

وقال رئيس الوفد الأسقف روفوس اوكيكيولا في تصريح صحفي، إن الوفد قدم تنويراً لرئيس المجلس حول زيارتهم للسودان ووقوفهم على أوضاع الكنائس بالبلاد بعد الاعتداءات التي تعرضت لها من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكداً تضامن مجلس الكنائس العالمي مع السودان وشعبه في مواجهة ما يتعرض له من تحديات تستهدف أمنه واستقراره.

وأعرب روفوس عن أمله في أن يحل الأمن والسلام في أفريقيا بصفة عامة والسودان على وجه الخصوص.

وأوضح رئيس الوفد أنهم كمجلس للكنائس على استعداد لتقديم كل العون والدعم للشعب السوداني من أجل الوصول للسلام.

وضم الوفد ممثلين لزمالة مجلس الكنائس في إقليم البحيرات والقرن الأفريقي ومؤتمر عموم كنائس أفريقيا بجانب ممثلين لعدد من المنظمات العاملة في الحقل الإنساني.