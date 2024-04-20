مسؤول أممي: شاحنات المساعدات عالقة بين شرق وغرب السودان

الخرطوم: السوداني

قال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، طوبي هارورد، اليوم السبت، إنّ شاحنات المساعدات الإنسانية عالقة بين شرق السودان وغربه بسبب الأنشطة العدوانية والعسكرية وكذا العوائق الإدارية في البلاد.

وذكر هارورد ‏أنه خلال المناقشات داخل وحول ‎مدينة الفاشر خلال الأيام الماضية، أقرت جميع الأطراف بالحاجة الماسة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج إلى مدن ومناطق ‎دارفور .

وأضاف هارورد عبر حسابه على منصة إكس، أن “بعض الشاحنات تمكنت من الوصول إلى معسكرات النازحين ومواقعهم في شمال دارفور”.

وتابع: “مع ذلك، وبسبب الخطاب العدواني والأنشطة العسكرية والعوائق الإدارية، فإنّ الشاحنات الأخرى عالقة في محطات على طول الطرق من بورتسودان شرقي السودان حتى الطينة الحدودية مع تشاد غير قادرة على المضي قدماً”.

وأكد المسؤول الأممي أنه يجب على جميع الأطراف توفير بيئة آمنة وغير مقيدة للعمليات الإنسانية حيثما دعت الحاجة، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة.