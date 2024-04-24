الخارجية الأمريكية تدعو لإيقاف الهجمات على الفاشر بشكل فوري

الخرطوم: السوداني

دعت الولايات المتحدة، جميع الأطراف المسلحة في السودان إلى وقف الهجمات على الفور في الفاشر بشمال دارفور.

وأعرب بيان للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، عن قلق الولايات المتحدة إزاء تصاعد العنف في هذه المنطقة والذي يؤثر سلباً على السكان المدنيين ويزيد من معاناتهم.

كما دعت الحكومة السودانية والدعم السريع وجميع الأطراف الأخرى المتورطة إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق حلٍّ سلمي ومستدام للصراعات في المنطقة.

وأكدت الولايات المتحدة، التزامها بدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان والمساعدة في تحقيق حلول دائمة للنزاعات المستمرة.

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