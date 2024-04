تسليم الزميلين خالد عبد العزيز والمصور الطيب صديق بوكالة “رويترز” جائزة عالمية رفيعة

نيويورك: السوداني

تَسَلّمَ الصحفي خالد عبد العزيز والمصور الطيب صديق بوكالة “رويترز” في نيويورك، جائزة “نادي الصحافة لما وراء البحار” لتغطيتهم الحرب في السودان، وهي من أرفع الجوائز العالمية لأقدم وأكبر رابطة للصَّحفيين العاملين في مجال الأخبار على مُستوى العالم. وكتب الزميل خالد عبد العزيز في صفحته بـ”فيس بوك”: “بنعمة من الله وفضله تسلّمت أنا وزميلي المصور الصحفي والمخرج الطيب صديق مساء أمس في مدينة نيويورك نيابةً عن وكالة “رويترز”، جائزة Overseas Club Press Prize OPC – عن أفضل تحقيق صحفي استقصائي تَمّ نشره في – أجهزة الإعلام العالمية في عام 2023. وتمثل OPC أحد أرفع الجوائز في مجال الصّحافة تتنافس على جوائزها أكبر المُؤسّسات الصّحفيّة العالميّة وتأسّست هذه الجائزة العريقة في عام 1939. ونالت “رويترز” الجائزة مُمثلةً في عددٍ من الصَّحفيين بأسمائهم، عن سلسلة تحقيقات لانتهاكات الحرب في السودان عامة وفي إقليم دارفور بصورة خاصة، وكانت التحقيقات باسم Slaughter in Sudan وعمل في هذه التحقيقات فريقٌ من “رويترز” واستخدم وسائل صحفية مُتعدِّدة وأدوات مُختلفة للتحقق والتوثيق، إضافةً إلى الاستماع وتوثيق شهادات عددٍ كبيرٍ من شهود العيان. وتحصّل هذا الفريق على استحقاق الفوز بالجائزة. شارك في الاحتفال أمس عددٌ من أكبر المؤسسات الصحفية العالمية وأبرز الصحفيين، وبحضور رئيسة تحرير “رويترز” اليساندرا، وهي أكبر وظيفة صحفية في الوكالة على الإطلاق. وكنت قد تشرّفت أنا وزميلي الطيب صديق آخرون بالفوز بجائزة أفضل صحفيي وكالة “رويترز” للأنباء للعام Best Journalists of The Year for 2024 وهي أرفع جائزة لـ”رويترز” على مستوى العالم، وبناءً على ذلك قامت الوكالة بترشيح هذه التحقيقات وفريق تحقيقات السودان للفوز بجوائز الصحافة العالمية. خالص شكري وتقديري لقضاة جائزة OPC ولوكالة “رويترز” والأساتذة الأجلاء في الصحافة السودانية الذين تعلمت منهم وتدربت على أياديهم، وتقديري لزملائي وزميلاتي في بلاط صاحبة الجلالة بالسودان، الذين مازلت أتعلّم منهم، ولديّ يقينٌ أنّ هناك مواهب صحفية عظيمة في السودان هي الأكبر شأناً”.

شارك الخبر