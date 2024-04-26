غوتيريش: الهجوم على الفاشر ستكون له عواقب كارثية على المدنيين

الخرطوم: السوداني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، الأطراف في السودان إلى الامتناع عن القتال في الفاشر، بعدما عبّرت الخارجية الأمريكية عن مخاوف من هجومٍ وشيكٍ لقوات الدعم السريع على المدينة الفاشر، التي تتركّز فيها المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “تلقّينا معلومات مُثيرة للقلق بشكلٍ مُتزايدٍ بشأن تصعيد كبير للتوتُّرات بين الجهات المسلحة في الفاشر”.

وأضاف أنّ الهجوم على المدينة ستكون له عواقب كارثية على السكان المدنيين، موضحاً أنّ تصعيد التوتُّرات يحدث في منطقة على شفير المجاعة.

وأكد البيان أن “الأمين العام يُكرِّر دعوته للجهات المعنية إلى الامتناع عن القتال في منطقة الفاشر”، علماً بأنّ المبعوث الشخصي لأنطونيو غوتيريش، رمطان لعمامرة “يعمل مع الأطراف لنزع فتيل التوترات”.

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