ضبط عددٍ من المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع ومُعتادي الإجرام في أم درمان

أم درمان: السوداني

تمكّن الطوف الأمني المشترك في أم درمان من القبض على عدد كبير من المُتعاونين مع مليشيا الدعم السريع ومعتادي الإجرام، وضبط عشرات المواتر والتكاتك المُخالفة للضوابط.

ويتكوّن الطوف المشترك من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز المخابرات العامة.

ووقف والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، على حجم المضبوطات والموقوفين بالريف الشمالي كرري، وقال: “نحن في حالة حرب ونتوقع العدو المحاصر أن يتسلل هروباً من المعارك، ونتوقع أن يأتي من أي مكان، فلا بُدّ من الجاهزية واليقظة للقبض عليهم.. ومهمة الطوف المشترك مهمة شاملة لمكافحة كل أشكال الجريمة والمهددات الأمنية والمخالفات، ونتعهّد بدعم الطوف المشترك وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة حتى يقوم بواجبه وتكثيف العمل الوقائي واستمراريته وسندعم أفراد القوة التي تُحَقِّق نجاحات”.

وشدد الوالي على التعامل الصارم مع المواتر لأنها تُستخدم في القتال والجريمة، مشدداً على مُصادرة المواتر المخالفة.