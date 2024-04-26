الكويت تواصل تسيير جسرها الجوِّي لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان

بورتسودان: السوداني

واصلت دولة الكويت، تسيير الجسر الجوِّي الإنساني لمتضرري الحرب في السودان، حيث وصلت اليوم، الطائرة الـ18 إلى مطار بورتسودان الدولي، وعلى متنها نحو 10 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية التي تأتي ضمن حملة (فزعة السودان).

وقال سفير دولة الكويت لدى السودان، د. فهد الظفيري، الذي استقبل الطائرة، إنّ هذه المساعدات التي تحمل شعار (الكويت بجانبكم)، تأتي استمراراً لتنفيذ تَوجيهات القيادة السياسية الكويتية لدعم الأشقاء في السودان وهي مستمرة عبر هذا الجسر الجوِّي الذي كان أول جسر ينطلق نحو السودان بعد مرور أيام من اندلاع الحرب.

وأوضح السفير أنه بالإضافة لهذا الجسر، هناك مساعدات مباشرة ومستمرة عبر المنظمات والجمعيات الخيرية الكويتية العاملة في السودان عبر مشروعات خيرية وإنسانية لم تتوقّـف طيلة الفترة الماضية لصالح شعب السودان من خلال المساعدات الغذائية والمراكز الطبية والصحية المنتشرة وحملات إصحاح البيئة ومكافحة الأوبئة، فضلاً عن المشروعات الدائمة في كفالة الأيتام ومساعدة الأسر الضعيفة.

وأعرب السفير الظفيري، عن شكره لأهل الخير بالكويت ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي وللجمعيات والمنظمات التطوعية التي دعمت هذه المساعدات وأشرفت فرقها على إيصالها وتسليمها بالسودان، كما عبّر عن تقديره لكافة الجهود التي تقدمها الجهات المعنية في السودان لتسهيل وصول هذه المساعدات.

من جانبه، تقدّم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقديره للكويت اميراً وحكومةً وشعباً، على وقوفهم بجانب السودان، وقال إنّ دولة الكويت تاريخها معنا طويلٌ، وهي على الدوام مساندة لنا في كل المِحَن وخاصةً في المجالات الإنسانية والطبية.