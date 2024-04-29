والي النيل الأبيض يصدر أمر طوارئ بإيقاع عقوبات رادعة لمثيري الكراهية والعنصرية

الخرطوم: السوداني

أصدر والي النيل الأبيض عمر الخليفة، الاثنين، أمر طوارئ إيقاع عقوبات رادعة ضد مُثيري الكراهية والعنصرية في الولاية.

وحدد أمر الطوارئ بأنه خاص بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات النيل الأبيض الاجتماعية، بموجب قانون الطوارئ وحالة الطوارئ المعلنة.

ونص أمر الطوارئ على معاقبة من يخالفه “بارتكاب أي فعل محظور أو التحريض أو المعاونة أو التداول السلبي، بالسجن لمدة لا تتجاوز العامين أو بالغرامة المالية على أن لا تزيد عن 5 ملايين جنيه”.

ومنح القُضاة حق إصدار عقوبة السجن والغرامة معاً ومضاعفة العقوبة حال تكرارها.

وحدد أمر الطوارئ، كلمة الكراهية بأنها العبارات أو الإشارات أو الإيحاءات أو الأقوال الصريحة والضمنية التي تدل على الكُره والبغض، بسبب اللون والعرق والدين والثقافة واللغة أو التمييز بسبب الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الفوارق المالية والاقتصادية.

واعتبر كل من ينشر مقالات في الوسائط الإعلامية، بها عبارات أو إيحاءات تحط من قدر شخص أو جماعة مُرتكباً لجريمة إثارة الكراهية.

وقال الوالي، إنه أصدر الأمر في سياق خُطة النيل الأبيض لمناهضة خطاب الكراهية والعنصرية ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي.