خلال لقائه بالمبعوث الروسي.. عقار يُؤكِّد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وروسيا في المنابر الدولية

بورتسودان: السوداني

أمّن نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار اير، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المُشترك بين السودان وروسيا في المنابر الدولية خاصةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وقدم عقار لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم، المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، تنويراً كاملاً حول الأوضاع في السودان والتّطوُّرات على الأرض والأزمة الراهنة وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وفيما يتعلّق بالمبادرات المطروحة، أكّد عقار أنّ دور روسيا وتحرُّكاتها في أفريقيا والشرق الأوسط وعلاقاتها الواسعة مع الدول والقادة يمكنها من التشاور مع كافة الأطراف حول المبادرات القائمة، ابتداءً من جدة، مروراً بالإيقاد، وتوضيح عدم نجاحها في حل الأزمة الراهنة.

من جانبه، أكّـد المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا في تصريح صحفي، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتاريخها المُتجذِّر، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤمناً على ضرورة ترقية وتطوير هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وأكّـد بوغدانوف أنّ روسيا تتعامل مع مجلس السيادة الانتقالي والحكومة في بورتسودان بوصفها الممثل الشرعي للشعب السوداني في التعامل الدولي.

وأشار إلى أن سفارة روسيا تُباشر أعمالها بصورة طبيعة عبر سفيرها من بورتسودان، وبالمُقابل يباشر السفير السوداني بموسكو أعماله.

وأكد بوغدانوف على أهمية هذا اللقاء لتعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين وتطوير أوجه التعاون المشترك، خاصةً وأن نائب رئيس مجلس السيادة شارك في قمتين بروسيا ممثلاً للسودان والتقى بالقيادات الروسية للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح السفير حسين الأمين، نائب وكيل وزارة الخارجية بالإنابة في تصريح صحفي أنّ اللقاء ناقش أهمية التشاور مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، والدول العربية لإيجاد مَخرج وحلول تحفظ للشعب السوداني كرامته وتسهم في الاستقرار والسلم بالسودان.