مواطنون في محلية أمبدة يأكلون (القطط) بسبب نقص الغذاء.. ووفاة (3) مواطنين بسبب الجوع

أم درمان – السوداني: مشاعر أحمد

كشف مسؤول برامج محلية أمبدة لغرفة طوارئ المنصورة، يوسف رامبو، لـ(السوداني)، عن وفاة (3) مواطنين بالجوع في الأيام الماضية بمحلية أمبدة، سجلتهم غرفة طوارئ الصفوة.

وقال رامبو لـ(السوداني)، إنهم في منطقة أمبدة المنصورة؛ وصلوا إلى مرحلة أكل (القطط) لسد رمق الجوع، نسبةً لعدم توافر المواد الغذائية، فبعد شهر أكتوبر الماضي زادت الأزمة ولا تزال المنطقة تحت الحصار، بسبب الحرب بين الدعم السريع والجيش، ولا يسمح بدخول أي مواد غذائية إلى المحلية من سوق صابرين الواقع في محلية كرري، موضحاً أنّ الحصول على البضائع أيضاً من جبل أولياء – حيث تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها – فيه خطورة بالغة على التجار الذين يتعرّضون للنهب والاعتقال وكافة الانتهاكات.

وأضاف رامبو لـ(السوداني): “الوضع الإنساني في محلية أمبدة ينذر بكارثة كبرى، والوضع الغذائي بلغ مرحلة المجاعة والخطر، بالإضافة للنقص الحاد في الأدوية، والحصول على الرعاية الصحية بات صعباً جداً”.

وقال رامبو إنه منذ اليوم الثالث للحرب في العام الماضي، أصبحت محلية أمبدة تحت سيطرة وإدارة قوات الدعم السريع وأصبح إنسان المحلية يعيش أسوأ واقع إنساني.

وأوضح أن نسبة الذين نزحوا من المحلية يقدر بـ20% فقط من سكان المحلية، وأن أكثر من 2 مليون نسمة لا يزالوا موجودين داخل المحلية، ينتظرون أن تلوح بوادر السلام.