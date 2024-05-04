كباشي وعبد العزيز الحلو يتفقان على إيصال المساعدات لمناطق الحكومة والحركة بشكل فوري

جوبا: السوداني

اتفق عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال، على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة، وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري كل طرف في مناطق سيطرته.

وناقش اللقاء، الذي انعقد في جوبا عاصمة جنوب السودان، الأزمة السودانية، وتبادل الطرفان الرؤى حول الحلول، للملف الإنساني وإيصال المساعدات والحل السياسي.

كما اتفقا على عقد اجتماع خلال أسبوع لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة الشعبية شمال، للتوقيع على وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في المنطقتين.

وقال توت قلواك، مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، إن رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو أكد جاهزيته لاستقبال أي وفود شعبية للتفاكر حول الحلول للأزمة في كل السودان.

وقال إنّ اللقاء تناول حل الأزمة في السودان والملف الإنساني، وتم الاتفاق على إيصال فوري للمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة الشعبية في المنطقتين، على أن يلتقي خلال أسبوع وفد لإقرار وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات.

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