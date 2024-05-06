مؤتمر القمة الإسلامي يحذر من أي تدخل خارجي في السودان واحترام وحدة وسيادة أراضيه

متابعات: السوداني

حذّر مؤتمر القمة الإسلامي من أي تدخل خارجي في السودان، مع وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان، وأكد تضامن الدول الأعضاء مع الشعب السوداني.

وشدد البيان الختامي للقمة التي انعقد بالعاصمة الغامبية بانجول على أهمية صون أمن واستقرار واحترام وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

وطالب البيان الختامي بتقديم المساعدات الطبية والإغاثية وتوفير الدعم الإنساني الطارئ، لتخفيف التداعيات الإنسانية والصحية على المواطنين السودانيين، عبر الأجهزة المتخصصة والتابعة للمنظمة.

وناشد مؤتمر القمة الإسلامي، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للنظر في إنشاء صندوق يساهم في إعادة تعمير ما دمّرته الحرب لتشمل مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة والمرافق العامة.

وتضمن البيان الختامي باقتراح من السودان، ضرورة دعم وتمويل مشروعات الأسر الفقيرة والمرأة خاصة في مناطق الهشاشة في الدول الأعضاء، والتي تشهد صراعات مسلحة، أو خرجت لتوِّها من النزاعات واعتماد استراتيجية التنمية المستدامة.