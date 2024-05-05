الحكومة تعرب عن تطلعها لفك تجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي

الخرطوم: السوداني

أعربت الحكومة، عن تطلعها للتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبحث إنهاء تجميد عضوية السودان في التكتل القاري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، عوض حسين علي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي مساء السبت، وذلك على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول.

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه للتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبحث في رفع قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد، لأنه من الدول المؤسسة له وجميع المؤسسات الأفريقية.

وأضافت أن ذلك بما يضمن انخراط السودان في كافة القضايا داخل البيت الأفريقي.

وقرر الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية السودان بالتكتل القاري في 27 أكتوبر 2021، بعد يومين من فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان “إجراءات استثنائية”، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ.

وأكد فكي، على اهتمام المفوضية الإفريقية لإيجاد حلول عاجلة “للحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع) بما يحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على مكتسباتهم”.

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